Da mesi non faceva movimenti sul conto alle Poste scatta l' allarme | 82enne trovato senza vita

La tragedia si è consumata a Morlupo. Il decesso sarebbe avvenuto mesi fa Macabra scoperta a Morlupo, cittadina in provincia di Roma. La polizia locale ha trovato, presso un’abitazione, il corpo senza vita a in avanzato stato di decomposizione di un uomo di 82 anni. I caschi bianchi sono intervenuti in seguito a una chiamata arrivata dalla direttrice dell’ufficio postale cittadino che aveva notato l’assenza di movimenti sul conto corrente dell’uomo ormai da diversi mesi. La segnalazione è avvenuta giovedì e, lo stesso giorno, polizia locale e vigili del fuoco sono intervenuti nei pressi dell’abitazione che si trova su via Campagnanese.🔗 Leggi su Romatoday.it

È deceduto Andrea Lorini, ex campione e bodybuilder di Chiari, nel Bresciano, all’età di 48 anni.

