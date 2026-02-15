Vaccarizzo discarica abusiva sulla Statale 114 | rifiuti a cielo aperto minacciano turismo e salute pubblica

Una discarica abusiva si è formata da più di un anno lungo la Statale 114 a Vaccarizzo, creando problemi per i residenti e per il turismo. I rifiuti abbandonati a cielo aperto, tra plastica e detriti, compromettono l’aspetto del paesaggio e pongono rischi per la salute pubblica. La presenza di questa discarica mette in difficoltà chi vive e lavora nella zona, e preoccupa chi frequenta le località balneari vicine.

Vaccarizzo soffocata dai rifiuti: una discarica abusiva minaccia salute e turismo sulla Statale 114. Una discarica abusiva che si estende da oltre un anno lungo la Statale 114, a Vaccarizzo, solleva allarme tra i residenti e mette a rischio l’immagine turistica della zona. La segnalazione di un cittadino ha portato alla luce un accumulo di rifiuti di ogni genere – copertoni, elettrodomestici, scarti industriali – che deturpa il paesaggio e solleva preoccupazioni per la salute pubblica e l’ambiente. Un anno di degrado: la denuncia di un cittadino. La situazione è sotto la lente d’ingrandimento da oltre un anno, come evidenziato dalla segnalazione di un residente che ha documentato con fotografie lo stato di degrado.🔗 Leggi su Ameve.eu Emergenza rifiuti a Qualiano: l’ennesima discarica a cielo aperto in Via Giovanni Falcone A Qualiano si segnala la presenza di un’ulteriore discarica a cielo aperto in Via Giovanni Falcone, come evidenziato dai rilievi fotografici. Discarica a cielo aperto a parco Camanghem: “Centosei chili di rifiuti raccolti” Questa mattina, gli operatori hanno portato alla luce oltre 100 chili di rifiuti in un’area del parco Camanghem, vicino a Ravazzone di Mori. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. VIDEO| Rifiuti abbandonati a Vaccarizzo, piaga insanabileQuesto schifo è qui da più di un anno e non c’è verso di fare bonificare la discarica abusiva, scrive il nostro lettore ... cataniatoday.it “Chi vuole riaprire la discarica” - PRIMA PARTE – Vogliono riaprire la discarica di Grotte San Giorgio–Bonvicino per abbancare 100 mila metri cubi di rifiuti. La richiesta è stata presentata dagli amministratori giudiziari. Ma facciamo un passo indietro... In q facebook