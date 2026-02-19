Sarah Ferguson si trova sotto i riflettori dopo l’arresto del suo ex marito Andrea, coinvolto in un’indagine sulla cattiva condotta in un ufficio pubblico. La presenza di Ferguson nel caso Epstein rende il quadro ancora più complicato. Gli inquirenti hanno già chiesto chiarimenti sulla sua eventuale partecipazione e sui legami con il passato del marito. La ex duchessa potrebbe dover affrontare nuove verifiche, mentre il suo nome resta al centro dell’attenzione mediatica. La sorte di Ferguson dipende ora dalle prossime decisioni delle autorità.

Cosa accadrà a Sarah Ferguson ora che il suo ex marito Andrea è stato arrestato con l’accusa di cattiva condotta in ufficio pubblico? Crescono gli interrogativi sul futuro dell’ex Duchessa di York, implicata anche lei nel caso Epstein. Sarah Ferguson, sparita dalle scene. Sarah Ferguson si è letteralmente dileguata mentre lo scandalo Epstein montava. L’ex moglie di Andrea è stata vista l’ultima volta mentre si trovava sulle Alpi francesi con alcuni amici, prima di trasferirsi negli Emirati Arabi. Qui è stata raggiunta da sua figlia minore Eugenia che si è recata lì per ragioni di lavoro. Infatti, in qualità di direttrice presso la galleria d’arte Hauser and Wirth, era andata alla Fiera d’Arte a Doha in Qatar, manifestazione visitata anche dalla sceicca Moza. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sarah Ferguson, cosa rischia dopo l’arresto del suo ex Andrea

