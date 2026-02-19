Sapori diversi stessa comunità | la nostra inchiesta

Vanessa, una giovane residente, ha detto che a casa sua si cucina spesso italiano, ma anche piatti albanesi, perché vuole mantenere vive le sue radici. La causa di questa scelta deriva dal desiderio di non dimenticare le origini culturali. Durante l’intervista, ha mostrato un piatto tradizionale albanese preparato con cura, simbolo di un legame forte con la propria terra. La sua famiglia preferisce condividere in famiglia ricette di diverse tradizioni, creando un mix culinario che rappresenta le origini e le abitudini quotidiane.

Abbiamo chiesto ad alcuni compagni: "Cosa si mangia a casa?" Vanessa risponde: "Spesso si mangia italiano, però mangio anche cibo albanese, perché ci tengo alle mie origini che sono molto importanti. È come se fossero la mia seconda casa". Meerab: "Da noi si mangia principalmente pakistano perché ci rappresenta, ma a volte anche italiano". Tamara: "Principalmente cibo nigeriano, ma io e le mie sorelle preferiamo piatti italiani. Mi piace mangiare cibo di ogni tipo e ognuno, mi rende me stessa". Mona Eleeza: "Noi mangiamo filippino in famiglia, ma io e mio fratello preferiamo il cibo italiano! Per le feste di solito prepariamo Pancit o Limpia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

