La Bcc e il territorio | È la nostra vocazione Col Carlino stessa visione

La Bcc ravennate, forlivese e Imolese e Il Resto del Carlino condividono una visione comune: mettere al centro i bisogni della collettività e promuovere lo sviluppo territoriale. Questa sinergia riflette l'impegno di entrambe le realtà nel contribuire alla crescita e al benessere della comunità, rafforzando un legame radicato nel territorio e nella solidarietà.

Attenzione ai bisogni della collettività e una visione di insieme della comunità in cui operano sia Il Resto del Carlino sia la Bcc ravennate, forlivese e Imolese. Così Giuseppe Gambi, presidente di Bcc ravennate, forlivese e imolese, riassume il senso dell'azione della banca e i suoi rapporti con Il Resto del Carlino di Ravenna. Presidente Gambi, il giornale compie 140 anni. Che legame c'è tra la vostra realtà e il nostro quotidiano? "LA Bcc e il Resto del Carlino hanno in comune una visione della realtà solida, concreta, attenta ai bisogni individuali e una lunga storia alle spalle. Per noi è importante ripartire sempre dalla comunità, dalle persone, dalle loro richieste e progetti.