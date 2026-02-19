Sant’Antimo racket dei clan anche sul concerto di Gigi Finizio | 3500 euro o mettete lo stereo

A Sant’Antimo, il racket dei clan si è esteso anche al concerto di Gigi Finizio, con richieste di denaro in cambio di protezione. Secondo le indagini, lo staff del cantante sarebbe stato minacciato di pagare 3.500 euro o di accettare di mettere lo stereo a tutto volume, come forma di intimidazione. Le forze dell’ordine hanno arrestato 14 persone legate ai gruppi criminali Ranucci, Verde e Puca, che operano tra i comuni vicini. Le autorità hanno scoperto che le estorsioni si sono diffuse anche nel settore degli eventi pubblici.

Anche lo staff del cantante Gigi Finizio sarebbe finito nel mirino dei clan operanti a Sant'Antimo. È quanto emerge dall'ordinanza che ha portato all'esecuzione di 14 misure cautelari da parte dei carabinieri nella giornata di oggi, 19 febbraio, nei confronti dei gruppi criminali Ranucci, Verde e Puca, attivi tra Sant'Antimo, Sant'Arpino, Casandrino e Grumo Nevano. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'episodio risalirebbe a un concerto tenuto dall'artista nella cittadina dell'area nord di Napoli. In questa vicenda, Finizio è considerato parte totalmente estranea ai fatti e dunque persona offesa.