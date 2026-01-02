Gigi Finizio in concerto al Teatro Carlo Gesualdo

Sabato 24 gennaio 2026, Gigi Finizio si esibirà al Teatro Carlo Gesualdo in un concerto che ripercorre i suoi più grandi successi. L’artista napoletano proporrà un live dedicato alle melodie romantiche e alle canzoni che hanno segnato la sua carriera. Un appuntamento per gli amanti della musica italiana, in un contesto elegante e raffinato.

Sabato 24 gennaio 2026 Gigi Finizio sarà protagonista di un concerto al Teatro Carlo Gesualdo. L'artista napoletano porterà sul palco un live intenso ed emozionante, ripercorrendo i grandi successi che hanno segnato la sua lunga carriera, tra melodie romantiche e brani entrati nel cuore del.

