Roccalvecce e Sant’Angelo incubo isolamento | due strade chiuse per frane

Due strade del viterbese sono chiuse da giorni per frane. A Roccalvecce e Sant’Angelo, il fango e i detriti hanno bloccato le vie di collegamento principali. L’ultima frana si è abbattuta sulla strada Magugnano, che collega Grotte Santo Stefano con il bivio per i due paesi. La strada rimane inagibile, creando disagi e isolamento per chi deve spostarsi in zona. La viabilità del territorio si mantiene difficile, mentre le squadre di intervento cercano di mettere in sicurezza l’area.

Ancora fango e detriti a colpire la viabilità del territorio viterbese. Una nuova frana si è abbattuta sulla strada Magugnano, l'arteria vitale che assicura il collegamento tra Grotte Santo Stefano e il bivio per Roccalvecce e Sant’Angelo. La situazione è apparsa subito critica, tanto da.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Approfondimenti su Roccalvecce Sant’Angelo Neve e ghiaccio sulle strade, a Monte Sant'Angelo scuole e aree verdi restano chiuse A causa delle condizioni meteorologiche avverse e della presenza di ghiaccio sulle strade, il sindaco di Monte Sant’Angelo ha disposto la chiusura di tutte le scuole e delle aree verdi anche per oggi, venerdì 9 gennaio. Frane in Calabria dividono comuni, scuole chiuse per inondazioni e isolamento totale Una frana nel Cosentino ha diviso in due il paese di Maierà. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Roccalvecce Sant’Angelo Argomenti discussi: Una frana blocca la strada che unisce Celleno a Roccalvecce e al borgo di Sant’Angelo; Frana su strada Magugnano, interrotta la circolazione veicolare; Servizi cimiteriali: aumenti di oltre il 18%; Strada Teverina chiusa a causa di una frana: i percorsi alternativi. Frana su strada Magugnano, interrotta la circolazione veicolareNewTuscia – VITERBO – Frana su strada Magugnano, arteria viaria che collega Grotte Santo Stefano con il bivio in direzione Roccalvecce e Sant’Angelo. La strada è stata chiusa al traffico. Sul posto s ... newtuscia.it Ci siamo! Il Carnevale di Sant’Angelo di Gatteo è confermato Domenica 8 Febbraio | Piazza Fracassi ore 14:30 Madrine del Carnevale Le Donatella Intrattenimento: Fluxo e Musicanti di San Crispino Conduce: Andrea Prada Carri, musica, masch facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.