Valvuloplastica e interventi di bypass | Anthea e Santa Maria tra le eccellenze del report Agenas

12 dic 2025

Santa Maria Hospital e Anthea Bari si distinguono nel panorama sanitario pugliese, posizionandosi tra le eccellenze per volumi di interventi di valvuloplastica e sostituzione di valvole aortiche. Questo risultato emerge dal recente report del Programma Nazionale Esiti 2025 di Agenas, che analizza le performance delle strutture sanitarie italiane.

