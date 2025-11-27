Choco Italia a Cava de’Tirreni | tre giorni dedicati al cioccolato artigianale e alle dolcezze regionali
A Cava de’Tirreni torna la fiera itinerante del cioccolato artigianale Choco Italia per l'ultima tappa del tour annuale. La manifestazione si svolgerà lungo Corso Mazzini da venerdì 28 a domenica 30 novembre. Gli stand saranno accessibili al pubblico dalle ore 10 fino a mezzanotte, proponendo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
