Nuvole Garden il nuovo Executive Chef del 5 stelle di Brunate è Dushan Warnakulasuriya Fernando

Sospeso “nel cielo” sopra Como e raggiungibile in pochi minuti con la storica funicolare, Nuvole Garden Hotel si prepara a diventare una delle novità più attese del 2025 sul Lago di Como. Il nuovo cinque stelle lusso di Brunate aprirà nella primavera prossima, accogliendo gli ospiti in un’oasi di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

