Contrada De Santis | Confido che la SP88 sarà a breve riaperta nella sua interezza

La strada provinciale 88, che collega Contrada ad Avellino, si avvia verso una riapertura parziale. Dopo settimane di chiusura per un movimento franoso, i lavori di messa in sicurezza sono in corso e si spera che presto si possa tornare a circolare lungo l’intera tratta. La speranza di ripristinare la normale viabilità sembra concreta, con le autorità che lavorano per tornare alla normalità.

La strada provinciale 88, collegamento essenziale tra Contrada e Avellino, si prepara a una riapertura parziale dopo le settimane di chiusura imposte da un movimento franoso. Da giovedì tornerà percorribile una sola corsia nel tratto interessato dallo smottamento, mentre continuano i lavori necessari al ripristino completo dell’arteria. Sul posto operano già l’impresa incaricata e i tecnici della Provincia di Avellino. Sono in corso le operazioni di installazione della segnaletica e degli impianti semaforici che consentiranno di regolare il traffico a senso unico alternato. La circolazione sarà limitata ai veicoli con massa non superiore alle 3,5 tonnellate, una misura necessaria per garantire la sicurezza in una fase ancora delicata.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

