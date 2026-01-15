Da oggi, partire da Firenze è ancora più piacevole con l’apertura di Antico Vinaio all’aeroporto di Peretola. Questo nuovo punto vendita, inaugurato il 15 gennaio 2026, rappresenta la prima apertura dell’anno per il celebre marchio fiorentino, noto per le sue schiacciate autentiche e di qualità. Un’ulteriore occasione per gustare un’icona locale prima di partire o arrivare nella città.

Firenze, 15 gennaio 2026 – All’Antico Vinaio torna a casa e lo fa in grande stile. Oggi, 15 gennaio, il marchio simbolo della schiacciata fiorentina ha inaugurato un nuovo punto vendita all’aeroporto di Firenze Peretola. "Da oggi partire da Firenze ha più gusto”. Ad annun ciare l’apertura sono state le immagini pubblicate sui social ufficiali del brand, accompagnate dalla seguente didascalia: “Siamo tornati a casa, benvenuto AV Peretola. Da oggi partire da Firenze ha più gusto ”. La prima apertura del 2026. Già nei giorni scorsi Tommaso Mazzanti, imprenditore e volto simbolo del successo internazionale del marchio, aveva acceso la curiosità dei fan annunciando un’imminente apertura, la prima del 2026. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Da oggi partire da Firenze ha più gusto”. Antico Vinaio all’aeroporto di Peretola, è la prima apertura del 2026

