Pisa, 22 dicembre 2025 – Un vero e proprio bagno di folla. Centinaia di persone, soprattutto giovani, hanno affollato oggi pomeriggio Corso Italia per l’inaugurazione del nuovo locale dell’ Antico Vinaio. Un evento molto atteso che ha portato nel cuore della città uno dei marchi gastronomici più conosciuti d’Italia e nel mondo. A fare gli onori di casa il titolare Tommaso Mazzanti, accolto dall’entusiasmo dei presenti, insieme al sindaco di Pisa Michele Conti, che ha partecipato al taglio del nastro ufficiale. La polemica sulla schiacciata con la cecina. PISA, ITALIA - 22 DICEMBRE 2025: Inaugurazione dell'Antico Vinaio in Corso Italia, con Tommaso Mazzanti (foto di Enrico Mattia Del Punta) L’inaugurazione pisana dell’Antico Vinaio è stata preceduta e accompagnata anche da una vivace polemica social legata alla “ limited edition ” pensata per la città: la schiacciata con la torta di ceci, o meglio, con la cecina. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - All’Antico Vinaio aperto a Pisa, in centinaia all’inaugurazione. “La schiacciata con la cecina? Niente stracchino”

Leggi anche: Torta di ceci, disputa infinita: a Pisa l’Antico Vinaio la serve con lo stracchino. E Livorno insorge

Leggi anche: All'Antico Vinaio è pronto ad aprire le porte anche a Pisa: ufficiale la data di inaugurazione

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

All’Antico Vinaio aperto a Pisa, in centinaia all’inaugurazione. “La schiacciata con la cecina? Niente stracchino” - Centinaia di persone, soprattutto giovani, hanno affollato oggi pomeriggio Corso Italia per l’inaugurazione del nuovo locale dell’ Antico Vin ... msn.com