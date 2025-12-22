All’Antico Vinaio aperto a Pisa in centinaia all’inaugurazione La schiacciata con la cecina? Niente stracchino
Pisa, 22 dicembre 2025 – Un vero e proprio bagno di folla. Centinaia di persone, soprattutto giovani, hanno affollato oggi pomeriggio Corso Italia per l’inaugurazione del nuovo locale dell’ Antico Vinaio. Un evento molto atteso che ha portato nel cuore della città uno dei marchi gastronomici più conosciuti d’Italia e nel mondo. A fare gli onori di casa il titolare Tommaso Mazzanti, accolto dall’entusiasmo dei presenti, insieme al sindaco di Pisa Michele Conti, che ha partecipato al taglio del nastro ufficiale. La polemica sulla schiacciata con la cecina. PISA, ITALIA - 22 DICEMBRE 2025: Inaugurazione dell'Antico Vinaio in Corso Italia, con Tommaso Mazzanti (foto di Enrico Mattia Del Punta) L’inaugurazione pisana dell’Antico Vinaio è stata preceduta e accompagnata anche da una vivace polemica social legata alla “ limited edition ” pensata per la città: la schiacciata con la torta di ceci, o meglio, con la cecina. 🔗 Leggi su Lanazione.it
