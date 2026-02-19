Giorgia Meloni potrebbe partecipare alla prima serata del Festival di Sanremo

Giorgia Meloni potrebbe essere presente alla prima serata del Festival di Sanremo, a causa di una proposta dell’organizzazione. La premier viene invitata a partecipare come ospite speciale, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra politica e cultura. La sua presenza potrebbe attirare l’attenzione di molti spettatori e media. Meloni ha già partecipato a eventi pubblici simili in passato, dimostrando interesse per il mondo dello spettacolo. La sua decisione finale arriverà nelle prossime ore, mentre si attende una conferma ufficiale.

Potrebbe esserci anche Giorgia Meloni tra il pubblico dell’ Ariston alla prima serata del Festival di Sanremo. Lo scrive La Stampa, secondo cui la premier starebbe valutando di godersi lo show guidato da Carlo Conti – affiancato da Laura Pausini, Tiziano Ferro e Can Yaman – dalle prime file del teatro, con la figlia Ginevra accanto. La cautela di Giorgia Meloni. La cautela della premier si deve principalmente a due motivi. Il primo:  evitare letture simboliche superflue della sua presenza all’Ariston, soprattutto ora che il confronto sul referendum sulla giustizia entra in una fase delicata. Il secondo: la premier sta valutando anche una possibile missione a  Kiev  in occasione dell’anniversario dell’invasione russa.🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

