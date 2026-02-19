Giorgia Meloni potrebbe partecipare alla prima serata del Festival di Sanremo

Giorgia Meloni potrebbe essere presente alla prima serata del Festival di Sanremo, a causa di una proposta dell’organizzazione. La premier viene invitata a partecipare come ospite speciale, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto tra politica e cultura. La sua presenza potrebbe attirare l’attenzione di molti spettatori e media. Meloni ha già partecipato a eventi pubblici simili in passato, dimostrando interesse per il mondo dello spettacolo. La sua decisione finale arriverà nelle prossime ore, mentre si attende una conferma ufficiale.

Potrebbe esserci anche Giorgia Meloni tra il pubblico dell’ Ariston alla prima serata del Festival di Sanremo. Lo scrive La Stampa, secondo cui la premier starebbe valutando di godersi lo show guidato da Carlo Conti – affiancato da Laura Pausini, Tiziano Ferro e Can Yaman – dalle prime file del teatro, con la figlia Ginevra accanto. La cautela di Giorgia Meloni. La cautela della premier si deve principalmente a due motivi. Il primo: evitare letture simboliche superflue della sua presenza all’Ariston, soprattutto ora che il confronto sul referendum sulla giustizia entra in una fase delicata. Il secondo: la premier sta valutando anche una possibile missione a Kiev in occasione dell’anniversario dell’invasione russa.🔗 Leggi su Open.online Sanremo, Can Yaman sarà ospite della prima serata del FestivalCan Yaman sarà uno degli ospiti della prima serata del Festival di Sanremo 2026. SANREMO 2026: CAN YAMAN CO-CONDUTTORE DELLA PRIMA SERATA DEL FESTIVALQuesta mattina è stata annunciata la presenza di Can Yaman come co-conduttore della prima serata del Festival di Sanremo 2026. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Boccia: La premier si fermi sul Board, rischia di umiliare il Paese; Un’offerta che non può rifiutare Giorgia Meloni, e la testarda fede trumpiana che può costarle carissima; Boccia: La premier si fermi sul Board, rischia di umiliare il Paese; Meloni, ricetta condivisa con Merz. Ma rimane il dialogo Roma-Parigi. Giorgia Meloni potrebbe partecipare alla prima serata del Festival di SanremoLa premier sta valutando di godersi lo show dalle poltroncine dell'Ariston. Ma non ha ancora sciolto la riserva ... open.online Board, Meloni sente Merz: decideranno insieme se andare da TrumpLa premier valuta la partecipazione di persona. In caso contrario pronto Tajani che domani riferirà in aula. Il silenzio del Quirinale ... repubblica.it In-a-de-gua-ta Esosa Giorgia Meloni,ieri ci hai regalato l’ennesima puntata della tua serie preferita: “La vittima eterna contro il mondo cattivo”. Questa volta i cattivi di turno sono i giudici, rei di aver osato applicare la legge invece di inchinarsi ai tuoi decreti. Un facebook Ad assistere alle gare dello short track al Forum di Assago di Milano – la finale della staffetta donne dei 3000 e quella dei 500 uomini – è presente anche la premier Giorgia Meloni. L'articolo completo su Repubblica #olimpiadi #rep x.com