Sanremo 2026 ecco il programma di Rolling Stone

Sanremo 2026 prende forma grazie a Rolling Stone, che ha deciso di aprire un nuovo spazio nel cuore della città. La causa è la volontà di creare un punto di incontro tra musica, cultura e tendenze emergenti. La sede, situata in Corso Trento Trieste 4, sarà un laboratorio di eventi, mostre e incontri con artisti locali e internazionali. Questo “Covo” multimediale mira a coinvolgere il pubblico, offrendo un luogo vivo e dinamico. La struttura aprirà le sue porte a breve, pronto a diventare un punto di riferimento.

Sanremo 2026: Rolling Stone Crea un “Covo” Multimediale tra Musica, Cultura e Nuove Tendenze. Sanremo 2026 si prepara ad accogliere un nuovo spazio dedicato alla musica e alla cultura con l’arrivo del “Covo Rolling Stone”, un progetto ambizioso che trasformerà Corso Trento Trieste 4 in un punto di riferimento per appassionati, addetti ai lavori e curiosi. La storica rivista musicale, in collaborazione con il Comune di Sanremo e Urban Vision Group, offrirà un programma ricco di eventi, presentazioni, interviste e dirette live, culminando con l’uscita di un numero speciale dedicato alla scena musicale genovese.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: I Peccatori escluso dalla top 20 dei migliori film del 2025 di Rolling Stone, la rivolta dei fan: "Razzisti" Rolling Stones, tour europeo 2026 cancellato: ecco perchéI Rolling Stones hanno annunciato l'annullamento del loro tour europeo previsto per il 2026, senza includere date nel Regno Unito. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Sanremo 2026, ecco il programma di Rolling Stone; Sanremo 2026: ecco di cosa ci parleranno le canzoni in gara; Sanremo 2026, ecco le date, i cantanti, i conduttori e tutto quello che c'è da sapere; Sanremo 2026, ecco il jingle di Welo che sentiremo sempre: Emigrato (italiano). Bookmaker di Sanremo 2026: i testi delle canzoni stravolgono la classifica, ecco chi vinceràManca una settimana all’inizio di Sanremo 2026 e, finalmente, si può iniziare seriamente a parlare di previsioni e della classifica dei bookmaker su chi vincerà il festival. rds.it Sanremo 2026, ecco il programma di Rolling StoneIl Covo Rolling è pronto, sulla Riviera dei Fiori. Tra ospitate, interviste, party, commenti live alle puntate (con Daniela Collu e Magalli) e la presentazione di un nuovo speciale cartaceo ... rollingstone.it Il 15 febbraio 1969 Rolling Stone sconvolgeva la cultura pop con la sua iconica copertina dedicata alle “groupies”, introducendo per la prima volta questo termine nel lessico comune facebook