I Rolling Stones hanno annunciato l'annullamento del loro tour europeo previsto per il 2026, senza includere date nel Regno Unito. La band ha deciso di mettere in pausa i progetti di una nuova tournée per quest'anno, lasciando i fan in attesa di eventuali aggiornamenti futuri. Ecco le ragioni dietro questa scelta e le implicazioni per i loro fedeli supporter.

© Quotidiano.net - Rolling Stones, tour europeo 2026 cancellato: ecco perché

Niente tour europeo 2026 e nemmeno una data nel Regno Unito. I Rolling Stones hanno deciso di accantonare, almeno per ora, i piani per una nuova tournée nel 2026. Alla base della scelta ci sarebbe la posizione di Keith Richards, che avrebbe chiarito di non potersi impegnare in una maratona di concerti consecutivi lunga diversi mesi. Keith Richards dice no. E il tour si ferma. L’idea sul tavolo era ambiziosa: una tournée negli stadi della durata di circa quattro mesi, dopo aver già rinunciato a un progetto simile per il 2025. Tra le ipotesi sfumate anche una ricca serie di show estivi e una tappa milionaria al Tottenham Hotspur Stadium di Londra. Quotidiano.net

The Rolling Stones Tour '24 Hackney Diamonds - Opening Night Houston, TX

