I Peccatori escluso dalla top 20 dei migliori film del 2025 di Rolling Stone la rivolta dei fan | Razzisti

Le scelte della rivista hanno sollevato un coro di proteste per l'esclusione di quello che è unanimemente considerato uno dei migliori film dell'anno. Fa discutere la scelta di Rolling Stone di escludere I peccatori dalla lista dei 20 migliori film del 2025. Scelta che non è certo passata inosservata, suscitato le proteste dei lettori che hanno accusato la rivista di razzismo. La lista di Rolling Stone, redatta da David Fear, è stata pubblicata ieri. Tra titoli indie e pellicole acclamate come Marty Supreme, Nouvelle Vague e Un semplice incidente l'assenza de I peccatori è sembrata una grave mancanza anche a fronte di scelte come il controverso Eddington di Ari Aster, presente in dodicesima posizione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
