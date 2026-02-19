Sanità ok all’accordo integrativo regionale per gli specialisti ambulatoriali interni

L’accordo integrativo regionale firmato in Emilia-Romagna riguarda gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre figure sanitarie. La decisione deriva dalla necessità di migliorare i servizi di prossimità e di valorizzare le competenze presenti nelle strutture pubbliche. Con questa intesa, si stabiliscono nuove condizioni di lavoro e si amplia l’offerta di assistenza ai cittadini. L’accordo coinvolge diverse professionalità, tra cui biologi, chimici e psicologi, e mira a garantire risposte più rapide alle esigenze della popolazione.

L’assessore Fabi: «Un altro tassello fondamentale per rendere il sistema di cura più integrato e a misura dei pazienti, soprattutto cronici e fragili. Rafforziamo tutela e valorizzazione dei professionisti» Un ulteriore passo avanti nel rafforzamento della sanità di prossimità in Emilia-Romagna: siglato il nuovo Accordo integrativo regionale per gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professionalità sanitarie, come biologi, chimici e psicologi. Viene così consolidato il percorso di riorganizzazione dell’assistenza territoriale, mettendo in rete tutte le professioniste e i professionisti coinvolti con l’obiettivo di garantire continuità e presa in carico dei pazienti, in particolare cronici e fragili, rafforzando in modo strutturale il collegamento tra territorio e ospedale.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Sanità: al via l'accordo integrativo regionale per gli specialisti ambulatoriali interniL’accordo integrativo regionale per gli specialisti ambulatoriali interni è stato firmato in Emilia-Romagna. Sanità, firmato il nuovo accordo integrativo per i medici di baseQuesta mattina è stato firmato un nuovo accordo integrativo per i medici di base, che punta a rafforzare l’assistenza territoriale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Salute, Firmato Accordo Quadro Per Rafforzare La Cooperazione Sanitaria Internazionale; Comuni montani: ok all’elenco che abilita l’accesso ai bonus della legge 131/2025; Sanità, ok del governo alla riforma della Liguria. Nicolò: Tutte le criticità sono state superate; PayCare, assemblea dei lavoratori. Ok all’accordo su uscite e incentivi. Ok all'accordo sui medici di base: tra Aft e orari lunghi, cosa cambia per i cittadiniAmbulatori aperti 12 ore, Case della comunità centrali ed équipe: Migliorerà la tutela della salute de la gestione del lavoro da parte dei medici ... bolognatoday.it Sanità, ok del governo alla riforma della Liguria. Nicolò: Tutte le criticità sono state superateL’assessore: L’ospedale San Martino resta un Irccs. Utilizzeremo fondi regionali per gli stipendi dei manager ... ilsecoloxix.it Accordo tra Governo e Regioni del Nord, Fontana: superamento dei silos in sanità. facebook