Sanità | al via l' accordo integrativo regionale per gli specialisti ambulatoriali interni

L’accordo integrativo regionale per gli specialisti ambulatoriali interni è stato firmato in Emilia-Romagna. La decisione arriva dopo mesi di negoziati tra le organizzazioni sanitarie e le istituzioni locali. L’intesa riguarda medici specialisti, veterinari e professionisti come biologi, chimici e psicologi che operano negli ambulatori pubblici. Questo accordo mira a migliorare le condizioni di lavoro e le retribuzioni di queste figure professionali. La firma rappresenta un passo importante per rafforzare la presenza dei servizi di prossimità nella regione.

Riguarda anche veterinari, biologi, chimici e psicologi. Ecco cosa prevede Tra i principali obiettivi anche la riduzione delle liste d’attesa, l’appropriatezza clinica e prescrittiva, il potenziamento dell’assistenza domiciliare e nelle strutture intermedie, la telemedicina, la corretta gestione dei flussi informativi (Fse, ricetta dematerializzata). Cuore dell’Accordo sono le Aggregazioni funzionali territoriali (Aft) e le Unità complesse di cure primarie (Uccp), che diventano modelli organizzativi obbligatori per gli specialisti ambulatoriali e le altre professionalità coinvolte. Strutture che favoriscono il lavoro in équipe, l’integrazione ospedale-territorio e la continuità assistenziale, riducendo la frammentazione dei percorsi di cura e migliorando l’accesso alle prestazioni.🔗 Leggi su Parmatoday.it

