Sanità | al via l' accordo integrativo regionale per gli specialisti ambulatoriali interni
L’accordo integrativo regionale per gli specialisti ambulatoriali interni è stato firmato in Emilia-Romagna. La decisione arriva dopo mesi di negoziati tra le organizzazioni sanitarie e le istituzioni locali. L’intesa riguarda medici specialisti, veterinari e professionisti come biologi, chimici e psicologi che operano negli ambulatori pubblici. Questo accordo mira a migliorare le condizioni di lavoro e le retribuzioni di queste figure professionali. La firma rappresenta un passo importante per rafforzare la presenza dei servizi di prossimità nella regione.
Tra i principali obiettivi anche la riduzione delle liste d'attesa, l'appropriatezza clinica e prescrittiva, il potenziamento dell'assistenza domiciliare e nelle strutture intermedie, la telemedicina, la corretta gestione dei flussi informativi (Fse, ricetta dematerializzata). Cuore dell'Accordo sono le Aggregazioni funzionali territoriali (Aft) e le Unità complesse di cure primarie (Uccp), che diventano modelli organizzativi obbligatori per gli specialisti ambulatoriali e le altre professionalità coinvolte. Strutture che favoriscono il lavoro in équipe, l'integrazione ospedale-territorio e la continuità assistenziale, riducendo la frammentazione dei percorsi di cura e migliorando l'accesso alle prestazioni.
REGIONE LOMBARDIA: «SANITÀ, AL VIA RETE REGIONALE PER LA PRESA IN CARICO DELLE DONNE CON NEOPLASIE GINECOLOGICHE» Regione Lombardia ha avviato il percorso per la costruzione della Rete regionale dei Centri per la presa in carico delle donne affette da neoplasie
