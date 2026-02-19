Sanità nuovo Accordo regionale | come cambia la situazione

L’Emilia-Romagna ha firmato un nuovo Accordo regionale, causando un cambiamento nel settore sanitario locale. L’accordo mira a migliorare i servizi di prossimità e coinvolge professionisti come specialisti ambulatoriali, veterinari, biologi, chimici e psicologi. Con questa intesa, si intendono rafforzare le risposte alle esigenze dei cittadini e ottimizzare l’offerta sanitaria nelle strutture pubbliche. La firma si inserisce in un percorso di aggiornamento delle reti sanitarie regionali. La novità riguarda anche la redistribuzione delle risorse tra le varie figure professionali.

L'assessore Fabi: "Un altro tassello fondamentale per rendere il sistema di cura più integrato e a misura dei pazienti, soprattutto cronici e fragili" Viene così consolidato il percorso di riorganizzazione dell'assistenza territoriale, mettendo in rete tutte le professioniste e i professionisti coinvolti con l'obiettivo di garantire continuità e presa in carico dei pazienti, in particolare cronici e fragili,rafforzando in modo strutturale il collegamento tra territorio e ospedale. Tra i principali obiettivi anche la riduzione delle liste d'attesa, l'appropriatezza clinica e prescrittiva, il potenziamento dell'assistenza domiciliare e nelle strutture intermedie, la telemedicina, la corretta gestione dei flussi informativi (Fse, ricetta dematerializzata).