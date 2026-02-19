Sani per davvero? Il modello italiano per la prevenzione cardiovascolare

Oltre 27mila cittadini coinvolti, più di 1.000 variabili raccolte per ciascun partecipante, 2 milioni di messaggi educazionali personalizzati inviati tramite applicazione. Sono i numeri di CV Prevital, il progetto nazionale di prevenzione cardiovascolare realizzato dalla Rete cardiologica Irccs del ministero della Salute su mandato del Parlamento. Perché magari ci sentiamo in perfetta salute, ma in realtà non è così. Lo studio . Lo studio clinico – multicentrico, prospettico, randomizzato e controllato – ha arruolato oltre 27mila cittadini a partire dai 45 anni di età, privi di una storia nota di malattia cardiovascolare, con una quota femminile superiore al 50%. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Prevenzione cardiovascolare, riparte la campagna di screening gratuiti. Le date e come aderireA Perugia riprendono gli screening gratuiti per la prevenzione cardiovascolare.

Salute: prevenzione cardiovascolare, a Torino campagna itineranteA Torino, il 27 gennaio, si svolge la campagna itinerante di prevenzione cardiovascolare

