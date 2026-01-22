A Torino, il 27 gennaio, si svolge la campagna itinerante di prevenzione cardiovascolare

Roma, 22 gen. (Adnkronos Salute) - Arriva a Torino martedì 27 gennaio 'Il tuo cuore nelle tue mani', la campagna itinerante di prevenzione cardio-cerebrovascolare promossa da Daiichi Sankyo Italia, che prevede una giornata di screening gratuiti, dalle 9 alle 16.30, in piazza Solferino, per ridurre il ritardo nella richiesta di assistenza, migliorare la conoscenza dei sintomi (anche nelle loro differenze tra i sessi) e favorire l'adesione ai percorsi terapeutici e di follow-up, informandosi e adottando comportamenti di prevenzione. Le malattie cardio-cerebrovascolari (Cvd) - ricorda la farmaceutica in una nota - restano la prima causa di mortalità nel mondo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Salute: prevenzione cardiovascolare, a Torino campagna itinerante

