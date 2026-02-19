Sandra Hüller alla Berlinale | Rose un’audace storia queer nella Germania del Seicento

Sandra Hüller ha attirato l’attenzione alla Berlinale presentando “Rose”, un film che affronta temi queer ambientato nella Germania del Seicento. La causa di questa scelta audace risiede nella volontà di portare sul grande schermo argomenti ancora poco esplorati in epoca storica. L’attrice tedesca, nota per il suo ruolo in “Zona di interesse”, interpreta una protagonista che sfida le convenzioni dell’epoca, creando un racconto potente e provocatorio. La pellicola si distingue per il coraggio di affrontare questioni di identità in un contesto insolito.

Sandra Hüller e il Cinema Queer: Una Nuova Sfida alla Berlinale. L’attrice tedesca Sandra Hüller, reduce del successo per la sua interpretazione in “Zona di interesse”, presenta alla Berlinale “Rose”, un film che esplora con audacia temi queer in un contesto storico inusuale: la Germania del Seicento. Hüller ha descritto l’esperienza di questo nuovo ruolo come una vera e propria battaglia, un impegno profondo che la spinge a confrontarsi con una narrazione coraggiosa e innovativa. Un Viaggio nel Passato: La Trama di “Rose”. Il film si concentra sulla storia di una donna avvolta nel mistero, la cui vita si svolge nella Germania del Seicento.🔗 Leggi su Ameve.eu

Disponibile il trailer ufficiale del nuovo film con Ryan Gosling e Sandra HüllerÈ stato rilasciato il trailer ufficiale del nuovo film con Ryan Gosling e Sandra Hüller.

Germania, Seicento: Netflix esplora paura e fanatismo con “Witches”, la nuova serie sulla caccia alle streghe.Netflix porta sullo schermo la paura e il fanatismo della Germania del Seicento con la serie “Witches”.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.