Germania Seicento | Netflix esplora paura e fanatismo con Witches la nuova serie sulla caccia alle streghe

La Caccia alle Streghe Ritorna su Netflix: “Witches”, una Serie Ambientata nella Germania del Seicento. Netflix punta su un nuovo dramma storico: “Witches”, una serie in sviluppo che esplorerà il mondo oscuro e spaventoso della caccia alle streghe nella Germania del XVII secolo. La piattaforma di streaming, reduce dal successo internazionale de “L’Imperatrice”, ha affidato il progetto alla coppia di showrunner Robert e Katharina Eyssen, con l’obiettivo di creare una produzione di lunga durata, potenzialmente distribuita tra il 2027 e il 2028. Un Successo Incoraggia un Nuovo Inizio. Il successo de “L’Imperatrice”, premiata con l’International Emmy Award nel 2023 come miglior serie drammatica, ha spinto Netflix a investire ulteriormente in produzioni storiche di qualità.🔗 Leggi su Ameve.eu

