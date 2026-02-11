Cosparge di alcol un' auto e uno scooter parcheggiati per incendiarli | la donna sorpresa dal proprietario

Questa mattina a Milano una donna ha tentato di dare fuoco a un’auto e uno scooter parcheggiati in strada. La donna ha versato alcol sui veicoli, ma è stata sorpresa dal proprietario prima di riuscire a mettere in atto il piano. La scena si è svolta davanti agli occhi di tutti, e ora gli agenti stanno cercando di capire i motivi dietro questo gesto.

Ha cosparso di liquido infiammabile il tetto di un'auto e uno scooter, regolarmente parcheggiati lungo la strada, con il proposito di incendiargli. E' accaduto a Terracina, dove i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno denunciato in stato di libertà una donna del posto di 60 anni.Il.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Due incidenti in 48 ore nei dintorni di Roma hanno coinvolto una donna, entrambe trasportate in codice rosso.

A Roma, nella zona di San Lorenzo, si è verificata una violenta aggressione tra due senzatetto nella serata di sabato 24 gennaio.

