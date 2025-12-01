San Giorgio a Cremano ispettore fuori servizio sventa il furto della moto e fa arrestare 23enne

Rapina e fuga in moto: arrestato 23enne napoletano. La Polizia di Stato ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, nei confronti di un 23enne napoletano. Il giovane è gravemente indiziato dei reati di rapina aggravata, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, con recidiva reiterata nel . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - San Giorgio a Cremano, ispettore fuori servizio sventa il furto della moto e fa arrestare 23enne

