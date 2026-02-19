San Severo percettore di reddito di cittadinanza non dichiara oltre 1 milione di euro | Frode unica in Europa

A San Severo, un uomo ha frodato oltre un milione di euro tra reddito di cittadinanza e guadagni online. La Guardia di Finanza ha smantellato un sistema complesso, unico in Europa, che permetteva di percepire indebitamente il sussidio e di nascondere ingenti ricavi derivanti dal trading. L’indagato simulava di essere un beneficiario del reddito di cittadinanza, mentre in realtà gestiva attività finanziarie online da casa. La scoperta ha portato al sequestro di denaro e strumenti elettronici utilizzati per le truffe. La vicenda si inserisce in un quadro di controlli più stretti.

Una frode articolata e altamente redditizia, che rappresenta un unicum in Europa. È il sistema smantellato dalle Fiamme Gialle di Foggia, architettato da un soggetto di San Severo che, sulla carta era un percettore del reddito di cittadinanza, mentre sul web era un 'mago' del trading online ed esperto di criptovalute. Per il fatto, la guardia di finanza del Comando provinciale di Foggia, in collaborazione con il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche di Roma, ha eseguito un sequestro preventivo per 650mila euro (qui i dettagli dell'operazione).Le indagini della Finanza hanno permesso di scoprire un soggetto percettore di reddito di cittadinanza "che aveva omesso di dichiarare al fisco plusvalenza da trading di criptovaluta per oltre 1 milione di euro", spiega il maggiore Francesco Venditti, del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche.