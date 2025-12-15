Smantellato giro falsi di lusso percettore Reddito cittadinanza con Lamborghini

La Guardia di Finanza di Siracusa ha smantellato un complesso sistema di vendita di prodotti contraffatti, gestito attraverso social network e un sito dedicato. L'operazione, coordinata dalla Procura locale, ha portato alla scoperta di un giro di falsi di lusso e di percettori del Reddito di cittadinanza coinvolti in attività illecite.

SIRACUSA (ITALPRESS) – Un sofisticato sistema di vendita di prodotti contraffatti, alimentato da dirette sui social network e da un sito internet appositamente creato, è stato smantellato dalla Guardia di Finanza di Siracusa al termine di un'articolata indagine coordinata dalla locale Procura della Repubblica. L'operazione, ha portato a lla denuncia per ricettazione e vendita di prodotti contraffatti di tre responsabili (due residenti a Siracusa e uno a Catania), al sequestro di migliaia di articoli falsi e di beni mobili e denaro per circa 300 mila euro, tra cui una Lamborghini Urus, ed alla chiusura di un sito internet.

