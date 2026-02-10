Nasconde 4 familiari e ottiene oltre 20 mila euro di reddito di cittadinanza | indagato 78enne

Da agrigentonotizie.it 10 feb 2026

Un uomo di 78 anni, senegalese, è stato raggiunto da un avviso di conclusione delle indagini. Secondo la procura, ha nascosto di vivere con quattro familiari per continuare a ricevere oltre 20 mila euro di reddito di cittadinanza. L’indagato rischia ora di essere accusato di aver ingannato lo Stato.

Il pubblico ministero Annalisa Failla ha fatto notificare l'avviso di conclusione delle indagini a un cittadino senegalese di 78 anni accusato di avere nascosto la convivenza con quattro componenti del proprio nucleo familiare per ottenere il reddito di cittadinanza. Secondo la ricostruzione della procura, l'uomo avrebbe percepito indebitamente oltre 20 mila euro.

