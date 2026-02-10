Nasconde 4 familiari e ottiene oltre 20 mila euro di reddito di cittadinanza | indagato 78enne

Un uomo di 78 anni, senegalese, è stato raggiunto da un avviso di conclusione delle indagini. Secondo la procura, ha nascosto di vivere con quattro familiari per continuare a ricevere oltre 20 mila euro di reddito di cittadinanza. L’indagato rischia ora di essere accusato di aver ingannato lo Stato.

