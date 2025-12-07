San Rossore dà il meglio È tutto un Gran Premio

E’ così denso di eventi il programma odierno all’ippodromo di San Rossore da apparire, volessimo fare un paragone fra sport e arte, come una grande opera del barocco seicentesco. Tutte le corse, in pratica, sono un Gran Premio. La prova che più accende la fantasia è il Criterium per quanto lascia intendere (meglio dire, sperare) il successo del puledro che ne sarà il vincitore acquisendo un vero e proprio diploma di abilitazione per il futuro della carriera. Il “56° Criterium di Pisa” vede otto puledri a confronto con l’ottimo Antico Moro (già secondo in Gruppo) come cavallo da battere. Il 22° premio “Andred” vedrà 17 femmine di rango impegnate sulla distanza dei 2200 metri in ricordo del più grande stallone importato dall’Inghilterra nell’800. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Rossore dà il meglio. È tutto un... Gran Premio

Altre letture consigliate

Il meglio della Ph: @massimiliano_cozza #domenica30novembre#sanrossore #ippica #foto #horses #racehorse #training #ride #power #winner - facebook.com Vai su Facebook

San Rossore, la zampata di Red Maximus . Ha vinto la corsa di centro, premio Ente Parco - Un sole a 18 carati ha brillato sulla giornata di corse all’ippodromo di San Rossore richiamando quasi tremila persone fra i suoi recinti: il sole e il gran pubblico spiegano il successo ... Lo riporta msn.com