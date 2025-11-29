A San Rossore prende vita il nuovo Centro di Educazione alla Biodiversità

Pisatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore di San Rossore prende forma il nuovo Centro di Educazione alla Biodiversità. "Grazie al progetto Embrace il centro Giacomini, a pochi passi da Villa Giraffa nell'area di Cascine Nuove - spiega il presidente del Parco Lorenzo Bani - è stato restaurato e allestito con sala multimediale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

