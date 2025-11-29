A San Rossore prende vita il nuovo Centro di Educazione alla Biodiversità
Nel cuore di San Rossore prende forma il nuovo Centro di Educazione alla Biodiversità. "Grazie al progetto Embrace il centro Giacomini, a pochi passi da Villa Giraffa nell'area di Cascine Nuove - spiega il presidente del Parco Lorenzo Bani - è stato restaurato e allestito con sala multimediale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
