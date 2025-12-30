Forza Italia | Nessuna nuova videocamera di sorveglianza sul territorio di San Mauro Pascoli

Forza Italia ha commentato il progetto di videosorveglianza a San Mauro Pascoli, evidenziando che, ancora una volta, il progetto presentato dall’attuale amministrazione comunale a luglio 2025 non è stato approvato né finanziato. La nota sottolinea l’assenza di nuove videocamere di sorveglianza sul territorio, evidenziando la mancanza di interventi concreti in questo settore.

