Lotteria Italia ecco tutti i biglietti vincenti | si esulta anche a San Mauro Pascoli e Savignano

Ecco i risultati della Lotteria Italia 2025: nessun premio da capogiro, ma alcune vincite significative sono state assegnate in Romagna. A San Mauro Pascoli sono stati estratti 50mila euro, mentre a Savignano sul Rubicone sono stati vinti 20mila euro. Di seguito, l’elenco completo dei biglietti vincenti e delle relative vincite, per una panoramica chiara e precisa dell’estrazione.

Nessun premio milionario in Romagna con la Lotteria Italia 2025. Vincita da 50mila euro a San Mauro Pascoli e da 20mila euro a Savignano sul Rubicone. Il biglietto che ha vinto 5 milioni è stato venduto a Roma, presso il Bar “Le 7 Meraviglie” in via Cassia, 664. Si tratta del tagliando numero di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Lotteria Italia, ecco tutti i biglietti vincenti: si esulta anche a San Mauro Pascoli e Savignano Leggi anche: Lotteria Italia, ecco l’elenco con tutti i biglietti vincenti Leggi anche: Lotteria Italia, sbanca il Lazio. I 5 milioni a Roma: ecco tutti i biglietti vincenti Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Lotteria Italia 2025 2026, tutti i biglietti vincenti: l'elenco dei premi; Lotteria Italia, a Roma primo premio da 5 mln: ecco tutti i i biglietti vincenti; Lotteria Italia, ecco tutti i biglietti vincenti; Lotteria Italia 2025-2026, i biglietti vincenti. Roma e provincia baciate dalla fortuna. Lotteria Italia 2025-26, tutti i premi di quarta categoria, le serie e i numeri dei biglietti vincenti da 20mila euro - Lotteria Italia 2025, tutti i biglietti vincenti dei premi di quarta categoria in diretta su questa pagina. ilmattino.it

Lotteria Italia 2026, tutti i biglietti vincenti in Toscana: i premi da 100, 50 e 20mila euro - Firenze, 7 gennaio 2026 – Nella serata di martedì 6 gennaio, durante la trasmissione Affari Tuoi su Rai1, si è tenuta ... lanazione.it

Lotteria Italia 2026, tutti i biglietti vincenti di prima, seconda, terza e quarta categoria - Sorride il Lazio nella prima categoria con premi complessivamente per 8,5 milioni di euro. quotidiano.net

Lotteria Italia, vinti 50 mila euro a Marsala: in Sicilia premi per 330 mila euro #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

Lotteria Italia 2026, tutti i biglietti vincenti x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.