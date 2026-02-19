San Mauro Pascoli nasce il Comitato per il ’Sì’ al referendum
A San Mauro Pascoli, Cristian Scagnelli, coordinatore di Forza Italia, ha deciso di sostenere il sì al referendum del 22 e 23 marzo. La sua scelta nasce dall’interesse mostrato dai cittadini e dalla richiesta di coinvolgimento politico per promuovere questa campagna. Scagnelli ha annunciato di aver accolto con entusiasmo l’invito proveniente dalla comunità locale e dai rappresentanti politici dell’area del Rubicone. La creazione di un comitato dedicato si sta organizzando in modo rapido e deciso. La proposta si sta diffondendo tra i residenti del paese.
A San Mauro Pascoli Cristian Scagnelli, coordinatore di Forza Italia, annuncia di avere accolto con interesse ed entusiasmo a nome suo personale e a nome del partito l’invito giunto dai cittadini e dalla politica a farsi promotori a San Mauro Pascoli e nell’area del Rubicone, della creazione di un comitato per il "SI" al prossimo referendum del 22 e 23 marzo. Dice Cristian Scagnelli: "E’ fondamentale ribadire che non si tratta di un referendum politico ma il primo tassello di una riforma attesa da anni. Sono necessari approfondimenti per capire e comprendere le ragioni del "Sì". Con responsabilità e passione ci spenderemo in prima linea per diffondere su tutto il territorio le informazioni legate al quesito referendario tramite social e organizzando incontri in collaborazione con il comitato della Camera Penale di Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Giustizia e garanzie, nasce a Reggio Calabria il comitato per il Sì al referendumA Reggio Calabria è stato costituito il Comitato per il Sì al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati e sulla riforma del Consiglio superiore della magistratura.
Leggi anche: Nasce il comitato “lombardo” per il Sì al referendum sulla riforma della giustiziaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: San Mauro Pascoli, nasce il Comitato per il ’Sì’ al referendum; San Mauro Pascoli, i Carabinieri rintracciano e arrestano un minore -; Sicurezza e prevenzione, a San Mauro Pascoli quattro incontri pubblici con le Forze dell’Ordine; Nella casa in Romagna dove visse Giovanni Pascoli spunta il ristorante di una giovane coppia.
A San Mauro Pascoli nasce Bottega CaffèDalle stazioni di servizio a marchio Gep, la famiglia Celli ora lancia il nuovo format: Ci ispiriamo al lavoro di nostro padre Presentato, a San Mauro Pascoli, ’Gep Food’, il nuovo format ’Bottega ... ilrestodelcarlino.it
Processo al libro Cuore: pedagogia sentimentale o esaltazione dell’altruismo? La parola alla giuria popolareSolo perché l’imputato non si è mai presentato alla sbarra non significa che il processo abbia meno valore. Lo sanno bene a San Mauro Pascoli, terra del poeta e della calzatura d’alta moda, dove dal ... bologna.repubblica.it
Terremoto Palermo: scossa in serata a San Mauro Castelverde | DATI e MAPPE facebook