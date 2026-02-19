A San Mauro Pascoli, Cristian Scagnelli, coordinatore di Forza Italia, ha deciso di sostenere il sì al referendum del 22 e 23 marzo. La sua scelta nasce dall’interesse mostrato dai cittadini e dalla richiesta di coinvolgimento politico per promuovere questa campagna. Scagnelli ha annunciato di aver accolto con entusiasmo l’invito proveniente dalla comunità locale e dai rappresentanti politici dell’area del Rubicone. La creazione di un comitato dedicato si sta organizzando in modo rapido e deciso. La proposta si sta diffondendo tra i residenti del paese.

A San Mauro Pascoli Cristian Scagnelli, coordinatore di Forza Italia, annuncia di avere accolto con interesse ed entusiasmo a nome suo personale e a nome del partito l’invito giunto dai cittadini e dalla politica a farsi promotori a San Mauro Pascoli e nell’area del Rubicone, della creazione di un comitato per il "SI" al prossimo referendum del 22 e 23 marzo. Dice Cristian Scagnelli: "E’ fondamentale ribadire che non si tratta di un referendum politico ma il primo tassello di una riforma attesa da anni. Sono necessari approfondimenti per capire e comprendere le ragioni del "Sì". Con responsabilità e passione ci spenderemo in prima linea per diffondere su tutto il territorio le informazioni legate al quesito referendario tramite social e organizzando incontri in collaborazione con il comitato della Camera Penale di Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - San Mauro Pascoli, nasce il Comitato per il ’Sì’ al referendum

Giustizia e garanzie, nasce a Reggio Calabria il comitato per il Sì al referendumA Reggio Calabria è stato costituito il Comitato per il Sì al referendum sulla separazione delle carriere dei magistrati e sulla riforma del Consiglio superiore della magistratura.

