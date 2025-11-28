Nasce il comitato lombardo per il Sì al referendum sulla riforma della giustizia
La battaglia referendaria sulla riforma della giustizia è giunta ben oltre la dialettica esclusivamente sul merito, già animata da settimane, assumendo addirittura un connotato territoriale. Su iniziativa del Consigliere regionale lombardo di Forza Italia e presidente della commissione speciale Pnrr, Giulio Gallera, è infatti nato un comitato per il Sì al referendum fortemente ancorato proprio . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it
Argomenti simili trattati di recente
Comunicato Stampa NASCE IL COMITATO NAZIONALE PER LA LIBERAZIONE DI MARWAN BARGHOUTI E DI TUTTI I PRIGIONIERI PALESTINESI DETENUTI NELLE CARCERI ISRAELIANE 29/11/2025 - Lancio della campagna internazionale - In occasion - facebook.com Vai su Facebook
Nasce il Comitato per la Liberazione di Marwan Barghouti e di tutti i prigionieri palestinesi #MarwanBarghouti pressenza.com/it/2025/11/nas… Vai su X
Riforma della giustizia, nasce il Comitato lombardo per il sì - Nasce il Comitato Lombardo per il Sì al Referendum Costituzionale “Enzo Tortora”. Riporta msn.com
Giustizia: nasce Comitato lombardo per il Sì dedicato a Enzo Tortora - Da oggi è operativo sul territorio milanese e lombardo il Comitato lombardo per il Sì al Referendum Costituzionale "Enzo Tortora". Secondo agenzianova.com
Mascellaro presidente del Comitato regionale notarile lombardo - Alessandra Mascellaro, notaio in Como, è la nuova Presidente del Comitato notarile lombardo, organismo che rappresenta i notai della regione. Segnala ansa.it