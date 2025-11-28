La battaglia referendaria sulla riforma della giustizia è giunta ben oltre la dialettica esclusivamente sul merito, già animata da settimane, assumendo addirittura un connotato territoriale. Su iniziativa del Consigliere regionale lombardo di Forza Italia e presidente della commissione speciale Pnrr, Giulio Gallera, è infatti nato un comitato per il Sì al referendum fortemente ancorato proprio . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Nasce il comitato “lombardo” per il Sì al referendum sulla riforma della giustizia