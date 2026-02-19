san marino rivoluzione infinita tre mister e 28 acquisti in sei mesi

San Marino vive un periodo di grande caos, con tre allenatori cambiati in soli sei mesi e oltre ventotto nuovi acquisti. La squadra ha attraversato molte difficoltà, cercando di trovare una stabilità che sembra ancora lontana. Le continue rotazioni e le numerose scommesse sul mercato dimostrano quanto sia difficile stabilizzare il gruppo. I tifosi seguono con attenzione ogni mossa, sperando che presto si possa vedere un volto diverso. La stagione resta ancora aperta, con molte incognite sul futuro.

Ci sono due parole che più di tutte raccontano la stagione del San Marino: instabilità e rivoluzione. Non solo nei risultati, ma nelle scelte, nelle figure chiave, perfino nei volti che scendono in campo la domenica. Dall’inizio del campionato a oggi si contano tre allenatori, tre direttori sportivi, un direttore generale che è appena entrato in servizio e una girandola di 28 giocatori arrivati in corsa. Un cantiere perennemente aperto, dove l’unica costante sembra essere il cambiamento. Senza risultati, però. I numeri restituiscono l’idea di una squadra mai davvero nata. Tra la prima giornata e l’ultimo turno, scrutando i tabellini, un solo giocatore è presente a referto in entrambe le gare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Rivoluzione San Marino. Presi sei nuovi giocatoriQuesta mattina il San Marino ha annunciato sei nuovi acquisti poco prima della partita contro la Recanatese.

