rivoluzione san marino presi sei nuovi giocatori

Questa mattina il San Marino ha annunciato sei nuovi acquisti poco prima della partita contro la Recanatese. I giocatori arrivano per rinforzare la squadra in vista degli 90 minuti che possono decidere il futuro in campionato. Hélder Bafode Baldé, Alessandro Brancato, Michele Masala, Simone Milazzo, Michele Volpe e Alessio Ziello sono pronti a scendere in campo.

Novanta minuti di fondamentale importanza alle porte e sei nuovi acquisti. Il San Marino, a poche ore dalla sfida in programma oggi al 'Calbi' contro la Recanatese, annuncia gli ingaggi di Hélder Bafode Baldé, Alessandro Brancato, Michele Masala, Simone Milazzo, Michele Volpe ed Alessio Ziello. Baldè è un difensore centrale di piede destro classe 1998, Brancato è un attaccante centrale classe 2004 ambi-destro che nella prima parte di stagione si era accasato al Rimini, senza tuttavia aver messo piede in campo. Attaccante esterno, invece, Masala classe 2004, mentre Milazzo è un centrocampista classe 2005.

