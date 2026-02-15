San Marino 4.0 | la rivoluzione è già iniziata

San Marino ha deciso di puntare subito sulla digitalizzazione, trasformando il modo in cui gestisce i servizi pubblici e le imprese. Questa scelta nasce dall’esigenza di migliorare l’efficienza e offrire ai cittadini strumenti più moderni e veloci. Da mesi, le autorità sanmarinesi lavorano a progetti concreti, come l’introduzione di piattaforme online per le pratiche amministrative e sistemi digitali per le aziende. La rivoluzione digitale sta già coinvolgendo i settori pubblici e privati del piccolo Stato.

La digitalizzazione non è più una prospettiva futura, ma una direttrice strategica già in atto per San Marino. La Repubblica sta progressivamente ridefinendo il proprio modello di sviluppo puntando su innovazione tecnologica, infrastrutture digitali e un quadro normativo capace di accompagnare e governare la trasformazione in corso. L’obiettivo è chiaro: fare del Titano una piattaforma normativa e operativa d’eccellenza per le imprese che investono in tecnologie emergenti. Non si tratta soltanto di attrarre aziende, ma di costruire un ecosistema competitivo in cui regolamentazione avanzata, snellezza amministrativa e visione internazionale diventino fattori distintivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - San Marino 4.0: la rivoluzione è già iniziata Rivoluzione San Marino. Presi sei nuovi giocatori Questa mattina il San Marino ha annunciato sei nuovi acquisti poco prima della partita contro la Recanatese. Petardo contro Audero, un iscritto all’Inter club San Marino rischia 3 dita: “Una follia, già chiest Durante la partita tra Cremonese e Inter di domenica pomeriggio, un tifoso ha lanciato un petardo contro il portiere dell’Inter, Audero. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: San Marino Academy: i risultati del fine settimana; San Marino Academy – Lumezzane 0-1; Under 17 Serie C. I titani fanno la voce grossa; Femminile, l'Academy cede 1-0 al Lumezzane. San Marino-Austria 0-4: doppietta per Marco ArnautovicDiretta San Marino-Austria di Martedì 10 giugno 2025: mattatore della serata nel primo tempo dove sono andati a segno anche Gregoritsch e Baumgartner SAN MARINO – Martedì 10 giugno 2025 andrà in scena ... calciomagazine.net Under 17 Serie C. I titani fanno la voce grossaGli Under 17 della San Marino Academy fanno la voce grossa sul campo dell’Arzignano Valchiampo, battuto 4-0 e staccato ... ilrestodelcarlino.it San Marino RTV. . 60 ANNI INSIEME I due coniugi di Serravalle hanno celebrato mesi fa le nozze di diamante. Riaperto l'album dei ricordi in occasione della festa degli innamorati. #sanvalentino facebook