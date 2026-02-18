Furto a San Luca | sfregio all' icona della Madonna | Scossi e feriti

Un furto avvenuto a San Luca ha lasciato feriti e molto scossi i fedeli. I ladri sono entrati nella basilica e hanno forzato la serratura della teca che custodisce l’icona della Madonna. La scena ha sconvolto i presenti, alcuni dei quali sono rimasti leggermente feriti nel tentativo di bloccare i malviventi.

Oggi è il mercoledì delle ceneri e i fedeli che si sono recati al santuario sul colle della Guardia hanno avuto una amara sorpresa: "Oltraggio a quanto di più caro ci accomuna" Prima una intrusione nella basilica, poi la serratura della teca che protegge l'icona è stata forzata. Oggi è il mercoledì delle ceneri e i numerosi fedeli che si sono recati al santuario sul colle della Guardia hanno avuto una amara sorpresa. L'icona della Beata Vergine di San Luca è stata danneggiata, ma non si è trattato di un mero atto vandalico. È stato infranto il vetro protettivo per rubare “alcuni preziosi dalla lastra argentata che lascia scoperti i volti della Madonna e del Bambino Gesù”, si legge nella nota dell'Arcidiocesi.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

