Furto a San Luca | sfregio all' icona della Madonna | Scossi e feriti
Un furto avvenuto a San Luca ha lasciato feriti e molto scossi i fedeli. I ladri sono entrati nella basilica e hanno forzato la serratura della teca che custodisce l’icona della Madonna. La scena ha sconvolto i presenti, alcuni dei quali sono rimasti leggermente feriti nel tentativo di bloccare i malviventi.
Oggi è il mercoledì delle ceneri e i fedeli che si sono recati al santuario sul colle della Guardia hanno avuto una amara sorpresa: "Oltraggio a quanto di più caro ci accomuna" Prima una intrusione nella basilica, poi la serratura della teca che protegge l'icona è stata forzata. Oggi è il mercoledì delle ceneri e i numerosi fedeli che si sono recati al santuario sul colle della Guardia hanno avuto una amara sorpresa. L'icona della Beata Vergine di San Luca è stata danneggiata, ma non si è trattato di un mero atto vandalico. È stato infranto il vetro protettivo per rubare “alcuni preziosi dalla lastra argentata che lascia scoperti i volti della Madonna e del Bambino Gesù”, si legge nella nota dell'Arcidiocesi.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
L'icona della Madonna di San Luca è stata danneggiataOggi, durante il rito del Mercoledì delle Ceneri, l’icona della Madonna di San Luca è stata trovata danneggiata da alcuni fedeli.
San Luca, la Madonna è un’icona popA San Luca, l’immagine della Madonna si trasforma in un’icona pop, riflettendo mutamenti culturali e sociali.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Fiere di San Luca, giostre e frittelle: divertimento per tutte le età fino al 19 ottobre; Segnalazione furto timbri e ricettario del medico; Genova, fermato cittadino marocchino per furto, ricettazione, lesioni e uso indebito di carte di pagamento; Rubava i bancomat in centro, all’arrivo degli agenti si ferisce da solo con una bottiglia.
Infranto per furto il vetro della Madonna di San Luca a Bologna(ANSA) - BOLOGNA, 18 FEB - Tentato furto nella notte a Bologna nella basilica di San Luca, dove si trova l'icona della Madonna, protettrice ... notizie.tiscali.it
Bologna, furto nella notte nella basilica di San LucaL’arcidiocesi: Infranto il vetro protettivo dell’icona della Madonna per sottrarre preziosi dalla lastra argentata ... bologna.repubblica.it
Ospedale San Luca, torna la Giornata Mondiale dell’udito Il 3 marzo, in occasione della Giornata Mondiale dell'Udito promossa dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) con il tema "From communities to classrooms: hearing care for all children", facebook