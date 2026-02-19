Il vescovo Zuppi ha deciso di visitare la chiesa di San Luca dopo il furto di gioielli avvenuto ieri. La denuncia di un furto di oggetti sacri ha spinto il sacerdote a fare un appello ai ladri, chiedendo loro di restituire quanto preso. Durante la visita, ha anche reso omaggio alla Madonna, chiedendo protezione e conforto per la comunità. La chiesa si è riempita di fedeli che condividono il senso di smarrimento e sperano in un gesto di buona volontà. La polizia continua le indagini per rintracciare i responsabili.

Bologna, 19 febbraio 2026 - "Come quando è la mamma che sta male e c'è qualche problema, i figli si ritrovano insieme per manifestare affetto". E allo stesso modo, il cardinale Matteo Zuppi, questa mattina, è venuto a salutare e omaggiare la Madonna, vittima due notti fa di un furto e di un o sfregio che ha indignato l'intera comunità bolognese. Sfregio alla Madonna di San Luca, qual è il valore dei gioielli rubati. "Mi si è fermato il cuore" Una cinquantina di fedeli alla messa. Di fronte all'altare e all'icona storica, una cinquantina di fedeli, accolti dalle parole dell'arcivescovo: "La violazione fa sempre sentire esposti e vulnerabili - dice -.

© Ilrestodelcarlino.it - Furto a San Luca, l’omaggio di Zuppi alla Madonna e l’appello ai ladri: “Chi ha rubato i gioielli li restituisca”

