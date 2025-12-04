Furti in serie a San Giuliano e nelle frazioni il sindaco Cecchelli scrive alla prefettura

SAN GIULIANO TERME – Dopo il recente episodio avvenuto in via Scarlatti, dove una residente si è trovata faccia a faccia con i ladri che hanno poi chiuso la porta dall’interno impedendole di rientrare in casa, il sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli ha inviato questa mattina (4 dicembre) una formale richiesta di informazioni e intervento alla Prefettura di Pisa, alla questura e al comando provinciale dei carabinieri. Negli ultimi mesi nel territorio comunale si è registrato un aumento di episodi di furto in abitazione che sta generando crescente preoccupazione tra i residenti. Alla luce di questa situazione, il sindaco ha chiesto alle autorità competenti di conoscere il numero delle denunce relative ai furti registrati nel periodo più recente, la dotazione di personale effettivamente in servizio presso le stazioni dei Carabinieri di San Giuliano Terme e Pontasserchio e il numero delle pattuglie, sia diurne che notturne, impegnate nelle attività di controllo del territorio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it