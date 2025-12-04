Furti in serie a San Giuliano e nelle frazioni il sindaco Cecchelli scrive alla prefettura
SAN GIULIANO TERME – Dopo il recente episodio avvenuto in via Scarlatti, dove una residente si è trovata faccia a faccia con i ladri che hanno poi chiuso la porta dall’interno impedendole di rientrare in casa, il sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli ha inviato questa mattina (4 dicembre) una formale richiesta di informazioni e intervento alla Prefettura di Pisa, alla questura e al comando provinciale dei carabinieri. Negli ultimi mesi nel territorio comunale si è registrato un aumento di episodi di furto in abitazione che sta generando crescente preoccupazione tra i residenti. Alla luce di questa situazione, il sindaco ha chiesto alle autorità competenti di conoscere il numero delle denunce relative ai furti registrati nel periodo più recente, la dotazione di personale effettivamente in servizio presso le stazioni dei Carabinieri di San Giuliano Terme e Pontasserchio e il numero delle pattuglie, sia diurne che notturne, impegnate nelle attività di controllo del territorio. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Argomenti simili trattati di recente
Bloccata a Como una banda di ladri in fuga dopo una serie di furti in casa. #cronaca - facebook.com Vai su Facebook
San Giuliano, furto di rame dalle grondaie di Rocca Brivio - Ladri di metalli in azione: rubati cento metri di rame a Rocca Brivio. ilgiorno.it scrive
Furti in serie a San Gaetano, abitazioni e pizzeria di nuovo nel mirino: il video dei ladri finisce sul web VIDEO - La situazione che alcuni mesi fa, e anche in un passato meno recente, aveva messo a soqquadro il quartiere, ... Da ilgazzettino.it