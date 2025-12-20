A Pisa la rassegna nel segno di San Francesco con tanti ospiti nazionali
L'Università di Pisa, attraverso il suo Centro per l'innovazione e la Diffusione della Cultura (Cidic), aprirà il 2026 con una grande e articolata rassegna intitolata 'San Francesco 1226-2026. Spiritualità, Dialogo e Fratellanza nel mondo globale'. Nei mesi di febbraio, marzo e aprile coinvolgerà. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Spiritualità, dialogo e fratellanza, a Pisa rassegna nel segno di San Francesco - Spettacoli teatrali, concerti, lectio magistralis, seminari, mostre, film, progetti didattici nel segno di San Francesco. ansa.it
San Francesco 1226-2026. Rassegna Unipi riscopre il ’santo rivoluzionario’ - Negli 800 anni dalla morte del frate di Assisi seminari, spettacoli, concerti, lectio magistralis, mostre, film: si parte con Aldo Cazzullo e Branduardi . msn.com
L’Università di Pisa apre il 2026 con una grande rassegna dedicata a San Francesco, a 800 anni dalla sua morte: “San Francesco 1226–2026. Spiritualità, Dialogo e Fratellanza nel mondo globale”. Oltre due mesi di eventi in tutta la città: spettacoli teatrali, co - facebook.com facebook
