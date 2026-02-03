Specchi Gaza e noi | al Mercadante il dialogo teatrale di Paola Caridi e Tomaso Montanari

Martedì sera il Teatro Mercadante presenta “Specchi. Gaza e noi”. Lo spettacolo è un dialogo teatrale scritto e interpretato da Paola Caridi e Tomaso Montanari, prodotto dalla Fondazione Giangiacomo Feltrinelli. La pièce mette al centro il confronto tra la situazione a Gaza e la nostra realtà, invitando il pubblico a riflettere senza troppi giri di parole. La scena si svolge alle 20.00, con un testo diretto e senza fronzoli, che punta a coinvolgere e far pensare.

Martedì 3 febbraio alle ore 20.00 il Teatro Mercadante porta in scena SPECCHI. GAZA E NOI, dialogo teatrale in forma di studio scritto e interpretato da Paola Caridi e Tomaso Montanari, prodotto da Fondazione Giangiacomo Feltrinelli.La musica e la voce di Nabil Bey Salameh legano al dialogo i.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Gaza Noi

Nel suo intervento al Teatro Manzoni di Roma, Paola Caridi sottolinea come Gaza e il rifiuto della riforma Nordio siano entrambe espressione di un impegno condiviso per la giustizia.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Gaza Noi

Argomenti discussi: Specchi. Gaza e noi, un dialogo teatrale per dare voce al popolo palestinese; Napoli | SPECCHI. Gaza e noi; Al Teatro Mercadante Specchi. Gaza e noi - Napoli Village - Quotidiano di Informazioni Online; Specchi. Gaza e NOI.

Specchi. Gaza e noi: al Mercadante il dialogo teatrale di Paola Caridi e Tomaso MontanariLa musica e la voce di Nabil Bey Salameh legano al dialogo i suoni e lo spirito della Palestina. Le immagini di Marco Sauro, che con i suoi disegni ha seguito la campagna di Ultimo Giorno di Gaza, ne ... napolitoday.it

Al Teatro Mercadante: Specchi. Gaza e noiMartedì 3 febbraio alle ore 20.00 il Teatro Mercadante porta in scena SPECCHI. GAZA E NOI, dialogo teatrale in forma di studio scritto e interpretato da Paola ... napolivillage.com

Condividiamo con voi qualche scatto del reading “Voci da Gaza” da 'La vostra presenza è un pericolo per le vostre vite' di Samar Yazbek. Grazie a tutti coloro che erano presenti e agli artisti che hanno prestato la loro voce: Sonia Bergamasco, Paola Caridi, Do - facebook.com facebook