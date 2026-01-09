San Giuliano | il Santo del 9 gennaio e la sua celebrazione nel mondo

San Giuliano è una figura venerata nel calendario cristiano e la sua memoria si celebra il 9 gennaio. Questa ricorrenza è riconosciuta in diverse tradizioni e rappresenta un momento di riflessione e devozione per i fedeli. La sua figura e la sua storia sono parte integrante delle tradizioni religiose di varie comunità, contribuendo a mantenere vivo il ricordo di questo santo nel corso degli anni.

San Giuliano: il Santo del 9 gennaio. San Giuliano è una figura venerata in diverse tradizioni cristiane e viene celebrato il 9 gennaio. La sua storia è ricca di dettagli affascinanti che ne spiegano la santità e l'importanza per molti fedeli in tutto il mondo. Chi è San Giuliano?. San Giuliano è noto per la sua vita dedicata alla fede e alla carità. Secondo la tradizione, Giuliano nacque in una famiglia nobile e, dopo aver abbracciato il cristianesimo, decise di dedicare la sua vita al servizio degli altri. È famoso per aver costruito un ospizio per i poveri e i pellegrini, offrendo loro rifugio e assistenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - San Giuliano: il Santo del 9 gennaio e la sua celebrazione nel mondo Leggi anche: San Basilio Magno: il Santo del 1 gennaio e la sua celebrazione nel mondo Leggi anche: San Lazzaro di Betania: il Santo del 17 dicembre e la sua celebrazione nel mondo La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Venerdì 9 Gennaio | oroscopo, almanacco e curiosità del giorno. San Giuliano: il Santo del 9 gennaio e la sua celebrazione nel mondo - La celebrazione di San Giuliano il 9 gennaio è particolarmente sentita in alcune regioni d'Italia, dove vengono organizzate processioni e messe in suo onore. quotidiano.net

SAN GIULIANO/ Santo del giorno, il 9 gennaio si celebra san Giuliano - San Giuliano, è il santo che viene celebrato nella giornata di oggi, lunedì 9 gennaio 2017, dalla chiesa cattolica. ilsussidiario.net

San Giuliano Milanese, incendio a Borgolombardo nella sera di Santo Stefano - Paura in una palazzina di via Labriola, evacuati i residenti: nessun ferito grazie al pronto intervento dei soccorritori, l'assessore Castelgrande sul posto ... 7giorni.info

Buon Santo Natale a tutte le comunità cristiano ortodosse. In questo giorno di festa desidero rivolgere un augurio a tutte le comunità cristiano ortodosse della regione che oggi celebrano la Natività di Cristo secondo il calendario giuliano. Un momento di racco - facebook.com facebook

Santo Natale 2025 Un cammino di preghiera e celebrazione per accogliere il Signore che viene. #Natale2025 #ParrocchiaSanGiuliano x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.