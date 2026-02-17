San Teodoro | il Santo del 17 febbraio e la sua celebrazione nel mondo

Il 17 febbraio si celebra San Teodoro, un santo molto amato in diverse comunità cristiane. La sua festa richiama migliaia di fedeli che si riuniscono per onorarlo, soprattutto in alcune zone del Mediterraneo. Questa data si è diffusa perché si ricorda il giorno della sua morte, avvenuta secoli fa, che ha segnato la nascita di numerose tradizioni locali e processioni.

San Teodoro: il Santo del 17 febbraio. San Teodoro è una figura di grande importanza nella tradizione cristiana, celebrato il 17 febbraio. Originario della città di Amasea, nella Cappadocia, la sua vita è un esempio di fede e coraggio. Teodoro era un soldato romano che, nonostante le pressioni dell'esercito, rifiutò di rinunciare alla sua fede cristiana. Questo atto di ribellione gli costò la vita, ma gli valse anche l'onore della santità. La canonizzazione di San Teodoro. La canonizzazione di San Teodoro avvenne nei primi secoli del Cristianesimo, quando la Chiesa riconobbe il suo sacrificio come un esempio di devozione incrollabile.