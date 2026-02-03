Consiglio comunale di San Cataldo approva progetto per centro di riuso proposto dal consigliere Modaffari

Il Consiglio comunale di San Cataldo ha dato il via libera all’unanimità al progetto di un centro di riuso, chiamato “Ri-Metti in Circolo”. La proposta arriva dal consigliere Giampiero Modaffari e sarà realizzata nel prossimo futuro. La decisione è stata presa durante la seduta di mercoledì 29 gennaio, con il voto di tutti i presenti. Ora si aspetta di vedere come evolverà il progetto e come sarà gestito il nuovo centro per favorire il riciclo e il riuso nella comunità.

Il Consiglio Comunale di San Cataldo ha approvato all’unanimità, nella seduta del 29 gennaio 2026, la proposta del consigliere Giampiero Modaffari per l’istituzione di un Centro di Riuso comunale con il nome “Ri-Metti in Circolo”. L’approvazione, ottenuta con tutti i 15 consiglieri presenti favorevoli, rappresenta un passo concreto verso una gestione più sostenibile dei rifiuti e un rilancio del tessuto sociale del paese. Il progetto, presentato dal gruppo consiliare “Riprendiamoci la Città”, non si limita a creare uno spazio per il deposito di oggetti usati, ma mira a costruire un vero e proprio polo di rigenerazione materiale e umana. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Consiglio comunale di San Cataldo approva progetto per centro di riuso proposto dal consigliere Modaffari Approfondimenti su San Cataldo Consiglio Centro Polifunzionale di San Leone nel degrado, l'ex consigliere comunale lancia l'allarme Il Centro Polifunzionale di San Leone, frequentato quotidianamente da numerosi cittadini, versa in stato di degrado. Il consigliere regionale si dimette dal consiglio comunale: ecco chi subentra Lunedì 12 gennaio si terrà a Santa Maria Capua Vetere il consiglio comunale, nel quale si procederà alla surroga del consigliere Raffaele Aveta, che si dimette dall’incarico. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su San Cataldo Consiglio Argomenti discussi: Napoli, più fondi per welfare e cultura Dal Consiglio comunale ok al bilancio 2026-28; Convocato il Consiglio Comunale di San Gavino Monreale: seduta straordinaria il 3 febbraio con bilancio, opere pubbliche e interrogazioni; Solidarietà e comunità: le Farmacie comunali sostengono l’associazione CavalcaVia; Il Comune di Riccione verso l’assunzione del nuovo Piano urbanistico generale. San Cataldo. Approvata all’unanimità in consiglio comunale proposta del consigliere Modaffari per istituire Centro di RiusoSAN CATALDO. Il consigliere comunale Giampiero Modaffari ha annunciato che nel Consiglio Comunale del 29 Gennaio 2026, la proposta presentata da lui stesso per l’istituzione del Centro del Riuso ... ilfattonisseno.it Piazza Bellini Palermo Sulla sinistra vediamo la chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio conosciuta come “La Martorana “ e a destra troviamo la chiesa di San Cataldo. Foto di Maria Tumminia La Chiesa di Santa Maria dell'Ammiraglio è un gioiello arabo-nor - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.