Samuel Costa si emoziona | Posso salutare la combinata nordica con il cuore in pace

Samuel Costa si emoziona dopo la gara di combinata nordica, dove la sua squadra ha concluso a un passo dal podio. La rimonta inaspettata ha portato il binomio italiano, con Costa e Aaron Kostner, a sfiorare la medaglia nella Team Sprint ai Giochi di Milano Cortina 2026. I due atleti hanno dato il massimo, dimostrando determinazione e ottimo spirito di squadra. Samuel Costa ha commentato con emozione la prestazione, dicendo di poter salutare la combinata con il cuore in pace. La gara si è conclusa con un risultato che lascia soddisfazione.

Dopo una grandissima e decisamente inaspettata rimonta, il binomio italiano composto da Samuel Costa ed Aaron Kostner si è piazzato ai piedi del podio in occasione della Team Sprint di combinata nordica, gara valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sotto la nevicata che ha imperversato sulla Val di Fiemme durante tutta la prova, gli azzurri hanno sfoggiato una pregevole velocità in pista che ha consentito loro di risalire la china dopo l’undicesima piazza raccolta sul trampolino Hs141, complici anche le sbavature commesse da squadre rivali come Germania e Giappone. Una volta arrivato in zona mista Samuel Costa – alla sua ultima gara – ha commentato quanto fatto: “ Oggi avevamo gli sci velocissimi, quindi sciare più veloce si è rivelato più facile, mi sono sentito benissimo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Samuel Costa si emoziona: “Posso salutare la combinata nordica con il cuore in pace” Combinata nordica, i convocati dell’Italia per la Coppa del Mondo a Otepää: Samuel Costa guida il gruppo azzurroLa nazionale italiana di combinata nordica ha annunciato i convocati per la Coppa del Mondo a Otepää, con Samuel Costa in prima linea. Combinata nordica: Franz-Josef Rehrl guida la Compact Race di Oberhof. 33mo Samuel CostaFranz-Josef Rehrl guida la Compact Race di Oberhof nella Coppa del Mondo maschile di combinata nordica, con un'ottima prestazione nel salto. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Skeleton, Heraskevych annuncia il ricorso al TAS: Vedo grande incongruenza nelle decisioni; Milano Cortina 2026: 2 ori azzurri con Rieder-Kainzwaldner e Voetter-Oberhofer. Gli azzurri della combinata nordica, ottimi quarti finali (erano undicesimi dopo il salto) a @RaiSport Samuel Costa “Oggi avevamo sci velocissimi, quindi era un po’ più facile sciare veloce. Mi sentivo benissimo: oggi è stata la mia ultima gara e quindi volevo p x.com RIMONTA P-A-U-R-O-S-A Partire da undicesimi dopo la prova di salto. Risalire fino alla sesta posizione. Recuperare ben 30 secondi. Sorpassi su sorpassi sotto la neve di Tesero e… SIAMO QUARTIIIIIIIIIIIIIII! Podio sfiorato da Samuel Costa e Aaron Kostn facebook