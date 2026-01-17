Franz-Josef Rehrl guida la Compact Race di Oberhof nella Coppa del Mondo maschile di combinata nordica, con un'ottima prestazione nel salto. Tra gli italiani, Samuel Costa si posiziona al 33º posto. La competizione si svolge in un contesto di alta qualità tecnica, confermando la presenza dominante dell'Austria in questa disciplina.

Austria dominante nel salto della Compact Race in quel di Oberhof per la Coppa del Mondo maschile di combinata nordica. Dal trampolino HS100 infatti vengono fuori tre austriaci ai primi tre posti in attesa dei 7,5 km di fondo. A guidare la graduatoria troviamo Franz-Josef Rehrl, con un salto di 98,5 metri e 138,8 punti complessivi. Seguono i connazionali (e fratelli)Thomas Rettenegger, secondo con 135,3 punti dopo aver toccato gli stessi 98,5 metri, e Stefan Rettenegger, terzo con 135,1 punti, a 12” di ritardo. Jens Luraas Oftebro occupa la quarta piazza e si candida seriamente al successo viste le sue qualità sugli sci stretti. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Combinata nordica: Franz-Josef Rehrl guida la Compact Race di Oberhof. 33mo Samuel Costa

Leggi anche: Combinata nordica: Ryota Yamamoto guida la Compact Race ad Otepää. 33mo Kostner

Leggi anche: Combinata nordica: Alexa Brabec guida la Compact Race, italiane lontane

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Combinata Nordica - Thomas Rettenegger firma il PCR dell'Individual Compact HS100 di Oberhof, lontani gli italiani; La tappa di Oberhof si apre con i PCR: Låte e Rettenegger i migliori, Gianmoena 23/a, Costa 30/o; Combinata nordica, la Coppa del Mondo maschile si prepara alla fondamentale ‘Tre giorni’ di Otepää; Combinata nordica: nel PCR di Oberhof guida Thomas Rettenegger, Costa 30mo.

Combinata nordica: Franz-Josef Rehrl guida la Compact Race di Oberhof. 33mo Samuel Costa - Austria dominante nel salto della Compact Race in quel di Oberhof per la Coppa del Mondo maschile di combinata nordica. oasport.it