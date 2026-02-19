Samuel Costa e Aaron Kostner hanno ottenuto una prestazione eccezionale durante la gara di combinata nordica ai Giochi Olimpici Invernali, a causa della forte nevicata che ha rallentato gli atleti. Solo Alessandro Pittin aveva fatto meglio in passato, ma questa volta i due italiani hanno battuto ogni aspettativa. La gara si è svolta tra le difficili condizioni meteo, mettendo alla prova resistenza e tecnica. Entrambi hanno dimostrato grande determinazione, conquistando un risultato che rimarrà nella storia dello sport italiano.

Samuel Costa e Aaron Kostner si sono superati sotto la copiosa nevicata che ha colpito la Val di Fiemme, regalando all’Italia uno dei migliori risultati di sempre nella combinata nordica ai Giochi Olimpici Invernali. La coppia azzurra ha conquistato infatti un insperato quarto posto nella Team Sprint con segmento di salto sul trampolino grande di Predazzo e segmento di fondo sulla pista di Tesero. Il binomio italiano, solo undicesimo a metà dell’evento con un distacco di 1’26” dalla testa e oltre 50? dalla sesta piazza della Francia, ha realizzato una prestazione eccezionale sugli sci stretti recuperando una posizione dopo l’altra e avvicinandosi per un attimo a soli 5? dalla coda del gruppo che guidava la gara, grazie al tatticismo che regnava tra i cinque Paesi di vertice in condizioni veramente estreme. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Samuel Costa e Aaron Kostner oltre i limiti: solo Alessandro Pittin aveva fatto meglio nella combinata nordica

Samuel Costa e Aaron Kostner portano l’Italia ai piedi del podio nella combinata nordica! Oro alla solita NorvegiaSamuel Costa e Aaron Kostner hanno portato l’Italia sul podio nella combinata nordica, a causa di una gara combattuta e di ottime prestazioni.

Combinata nordica: Aaron Kostner in top-5 dopo il fondo nella Mass Start di Ramsau. Guida OftebroIl weekend di Coppa del Mondo di combinata nordica a Ramsau am Dachstein si apre con la Norvegia protagonista.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.